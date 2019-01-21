Харьковчане требуют от городских чиновников решить проблему с бездомными в переходе метро

21 января 2019 г. 18:29
Автор: Андрей Несмиян
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Сергей Фоменко, автор петиции, которая недавно появилась на сайте горсовета, просит решить проблему бездомных в переходе станции метро «23 Августа». По его словам, в метро бездомные устроили целую коммунальную квартиру - мусор, спальные места и разбитые окна.

Местная жительница Татьяна с автором петиции согласна. Говорит, ночью там собирается целая куча бездомных. Ей это очень не нравится.

Татьяна, местная жительница

Пару раз спускалась здесь в метро - сидели, выбитые стекла, вот, где киоски, они там постелили одеяло и спали. Воняет, постоянно попрошайничают, не очень это все смотрится. В тех переходах то же самое примерно.

В переходе днем бездомных и правда немного - женщина с собакой попрошайничает, а немолодая пара отдыхает. Однако следы поселения видно повсюду.

Бездомный Михаил, который зашел сюда погреться, от комментариев отказывается, ссылаясь на  права человека.

Михаил, бездомный

Я вам ничего сказать не могу. По одной причине - я могу отказаться от любых комментариев. - Так вы тут живете? - Не задавай вопросов. Вообще.

Заместитель городского головы по вопросам социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан, говорит , что насильно выгнать из общественного места людей попросту нельзя. В городе есть приют для бездомных, волонтеры агитируют их туда приходить, но пойти туда они могут только добровольно. И это, по словам вице-мэра, нормально для всех развитых стран.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы по вопросам социальной защиты
 

Это общественное явление, характерное для всех человеческих сообществ, независимо от уровня развития страны. Ученые доказывают, что есть 5-7% людей на Земле, которые ведут асоциальный образ жизни. Они приходят с этой программой к нам, чтобы показать, как не нужно жить.

Простите, я должна вынести этих людей на улицу оттуда? Дело в том, что если они не нарушают общественный порядок, если они не мешают, что значит "лякаемося?" - человек может находиться там, где он хочет находиться!

Сразу после разговора с журналистами Светлана Горбунова-Рубан звонит представителю КП "Подземный город", в ведомстве которого как раз и находятся все переходы метро. Та обещает узнать больше про ситуацию и попробовать все уладить.

К тому же, говорит заместитель городского головы, по ее мнению, это вопрос еще и к владельцам пустых киосков, в которые вламываются бездомные, и к полицейским.

Однако последние на это отвечают следующее: охрана метрополитена в переходах не имеет полномочий, а обычные полисмены могут что-то сделать только в том случае, если бездомный нарушил общественный порядок.

Так что пока бездомные находятся там на законных основаниях, и даже если петиция наберет достаточное количество голосов, силовой вариант решения проблемы невозможен.

 

Видео: 

Харьковчане требуют от чиновников решить проблему с бездомными в переходе метро - 21.01.2019

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