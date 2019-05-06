Харьковчане требуют от Кернеса сохранить "Каскад" в первоначальном виде

Харьковчане требуют от городских властей остановить строительные работы на фонтанном комплексе «Каскад» в саду Шевченко, вернув ему первоначальный вид.

Соответствующее обращение к главе Харьковского городского совета с данным требованием, а также с требованием провести еще одну независимую экспертизу технических возможностей восстановления (реставрации) «Каскада» в первоначальном виде подготовила инициативная группа SaveKharkiv .

Также указывается, что в состав комиссии по экспертизе технических возможностей восстановления "Каскада" в первоначальном виде должны войти минимум пять общественных представителей.

Напомним, фонтан «Каскад» в саду Шевченко был открыт в 1955 году.

«Открытие Каскада вызвало волну положительных эмоций у харьковчан. Каскад стал одной из главных достопримечательностей города. Когда стало известно, что вместо каскадного фонтана будет лестница, стало очевидным, что на глазах у десятков тысяч жителей города происходит уничтожение одного из символов Харькова, всей страны! Ведь ни в одном городе Украины до сих пор ничего подобного не было. Иметь такую жемчужину и так просто с ней расстаться - это настоящее преступление. По сути, городская власть тайком украла у нас у всех воспоминания о детстве, о юности, о прошлой жизни», - говорится в письме-обращении к мэру города Геннадию Кернесу.

Письмо-обращение в распечатанном виде находятся в пресс-центре KHARKIV Today, который расположен на ул. Мироносицкой, 8 и «Накипело» - на ул. Свободы, 7/9.

Его уже подписали харьковчане Елена Рофе-Бекетова, Ольга Багалий, Ирина Гончарова, Елена Горошко, Екатерина Кублицкая, Филипп Дикань, Елена Елагина, Татьяна Чиркова, Татьяна Ландесман, Мария Коротаева, Борис Шустерман и другие.

«Предлагаем всем болеющим за Каскад и сохранение исторического облика Харькова найти время с 11:00 до 18:00 в течение следующих трех дней (6-7-8 мая) и подписать это обращение», - говорится в сообщении группы в Фейсбук.