Харьковчане требуют отставки главы Минобразования

Сегодня, 9 ноября, в 12:00 к Харьковской облгосадминистрации вышли с требованием отставки временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета и возвращения украинской литературы в программу обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом пишет «Суспільне».

Участие в протесте принимали около полсотни человек. Представители партий ВО "Свобода", "Правый сектор", организаций "фрайкора", "Союз ветеранов АТО", "Просвита".

Участники акции принесли плакаты с надписями: "Шкарлета у відставку", "Є проблема: у корови є язик, немає мови", "Без літератури немає культури".

Акция продолжалась полчаса и завершилась исполнением национального гимна.

Протестные акции в День украинского языка и письменности 9 ноября проходят в разных городах Украины.