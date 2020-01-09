Харьковчане требуют запретить выгул лошадей в центре города - петиция

Харьковчане требуют от городских властей запретить выгул лошадей в центре города.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Требую, чтобы городские власти в кратчайшие сроки запретили выгул лошадей и других копытных по городу Харькову, а тем более любую предпринимательскую деятельность, связанную с этим», - пишет автор петиции.

По его словам, «центр города, особенно сейчас в новогодние праздники, превратился в конюшню».

«Только на одной площади Свободы на пешеходных частях каждый вечер их собирается более 20, которые справляют тут же свои природные нужды, а также по пути своего следования. То есть в том числе участок от ул.Клочковской по Клочковскому спуску, Госпрому и всей стороны парка Шевченко. Вся радость от красоты елки и украшений на площади очень быстро сменяется отвращением от всего происходящего вокруг», - негодует харьковчанин и просит немедленно принять меры и навести порядок в городе.

Сбор подписей под петицией стартовал накануне, 8 января.

На данный момент ее поддержали 327 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.