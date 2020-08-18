Харьковчане устроили пикет у офиса Президента Украины

18 августа 2020 г. 18:18
Автор: Виталий Лабскир
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Пикет под офисом президента Украины. Харьковчане приехали довести до Владимира Зеленского, что, по их мнению, харьковской городской голова использует президентский проект «Большая стройка», как ширму для борьбы с политическими оппонентами и неугодными предпринимателями.

Почти сотня харьковских предпринимателей выстроилась на Банковой у президентского офиса. По их словам отношения между городскими властями Харькова и предпринимателями, отнюдь не цивилизованные, и при этом бизнес крайне специфически работает на власть.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ "Барабашово":

Все рынки в городе Харькове, все майданчики, связанные так или иначе с бизнесом, все принадлежат афилированным структурам семьи городского головы города Харькова. Есть ли конфликт - конечно есть, потому что люди гребут все под себя, не считаясь с мнением никого.

В частности, игнорируется мнение предпринимателей ТЦ "Барабашово" по строительству дороги, которая должна пройти через рынок и лишить их тем самым, рабочих мест. Особое возмущение протестующих вызвало то, что городские власти, по мнению протестующих, открыто игнорирует действующее законодательство.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово":

Стройка, о которой я говорил, ведется без дозволительных документов, без громадских слушаний, без мнения жителей города Харькова. То есть один человек решил, достал план 53-го года, которого, в принципе, не было, и не было района Северной Салтовки, а была окружная дорога. После того, как предприниматели с рынка не захотели уходить и расторгать договорные отношения с АВЭКом, то есть после этого появилась дорога.

Кроме того, предприниматели сетуют на то, что городская власть привлекла к противостоянию некоторых из правоохранителей, и уверяют, что по крайней мере в одном из районных отделов полиции, сотрудники не спешат реагировать на нарушения так, как того требует закон. Однако, заместитель начальника отдела коммуникации управления национальной полиции в Харьковской области Оксана Калмыкова отметила, что правоохранители действуют исключительно в рамках правового поля, не занимая какую-либо сторону. Сейчас в отделе полиции Московского района открыто два уголовных производства по самоуправству.

Тем временем время организаторы акции ждут реакции Президента на незаконное, по их мнению, строительство дороги, на тендеры «для своих», и на привлечение коммунальщиками «титушок» для силовой поддержки незаконных действий. При этом, по словам участников акции, время пикетов заканчивается. Если не будет реакции, то они не исключают, что могут как в Харькове, так и в Киеве перейти ко вдумчивым "прогулкам" пешеходными переходами.

Видео: 

Харьковчане устроили пикет у офиса Президента Украины - 18.08.2020

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