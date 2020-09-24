Харьковчане вышли под стены ХОГА на акцию протеста против деятельности "Коксохима"

24 сентября 2020 г. 12:00
Автор: Марина Николаева
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Сегодня, 24 сентября, под стенами ХОГА состоялся пикет. Харьковчане, протестующие против деятельности харьковского коксового заводы, вновь призывали власти закрыть предприятие.

На мероприятии собралось более ста человек, здесь были как активисты и местные жители, которые давно выступают против работы «Коксохима», так и партии, которые планируют идти на местные выборы.

Протестующие требуют полного закрытия предприятия, потому что утверждают, что, несмотря на всякие проверки, завод продолжает травить людей своими выбросами.

Подобные пикеты проходили и ранее. Так, однажды харьковчане даже перекрывали дорогу на одной из улиц, протестуя против деятельности коксового завода.

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