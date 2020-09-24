Харьковчане вышли под стены ХОГА на акцию протеста против деятельности "Коксохима"

Сегодня, 24 сентября, под стенами ХОГА состоялся пикет. Харьковчане, протестующие против деятельности харьковского коксового заводы, вновь призывали власти закрыть предприятие.

На мероприятии собралось более ста человек, здесь были как активисты и местные жители, которые давно выступают против работы «Коксохима», так и партии, которые планируют идти на местные выборы.

Протестующие требуют полного закрытия предприятия, потому что утверждают, что, несмотря на всякие проверки, завод продолжает травить людей своими выбросами.

Подобные пикеты проходили и ранее. Так, однажды харьковчане даже перекрывали дорогу на одной из улиц, протестуя против деятельности коксового завода.