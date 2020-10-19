Харьковчане задолжали за газ более 2 млрд грн.

Долг бытовых потребителей Харькова и области за природный газ по состоянию на 1 октября составляет 2 млрд 205 млн грн., что всего на 55 тыс. грн. меньше, чем по состоянию на 1 октября 2019 года. Об этом сообщил директор ООО "Харьквогазсбыт" Павел Тындык.

"Мы понимаем, что есть несколько составляющих долга: речь идет о нормах потребления, которые менялись, а четкой политики государства относительно этих норм не было, и о приведении объемов потребления к стандартным условиям. В общем объеме таких долгов больше трети. Но при этом 530 млн грн - это текущая задолженность, просроченная на месяц и больше " - отметил Тындык.

По его словам, компания учитывает то, что сейчас у многих людей из-за карантина не лучшее финансовое положение, но это не повод не рассчитываться с долгами. Тындык сообщил, что на сегодня компания передала в суды 2400 дел в отношении взыскания просроченной задолженности на 37 млн ​​грн. В пользу компании уже получены решения по 2200 дел на 22 млн грн, из которых взыскано 1,7 млн грн.