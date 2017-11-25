Харьковчане зажгли свечи в память о жертвах Голодомора

25 ноября 2017 г. 16:50

Харьковчане присоединились к Всеукраинской акции «запали свiчку».

Более двух сотен харьковчан пришли сегодня на площадь Свободы, где почтили память погибших общенациональной минутой молчания. В руках участники акции держали лампадки и свечи, из которых позже выложили крест. После чего участники акции спели гимн Украины.

Напомним, Всеукраинская акция «запали свiчку» проходит ежегодно в день памяти жертв Голодомора в последнюю субботу ноября. Участники акции зажигают свечи и ставят их на подоконники в своих домах, а также свечи зажигают на площадях больших городов.

Сегодня харьковчане также прошли траурным шествием по центральной улице в память о погибших.

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