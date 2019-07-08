Харьковчане жалуются на отсутствие транспорта с Новожаново

На сайте горсовета появилась петиция с просьбой пустить транспорт, на котором харьковчане могли бы добираться из района Новожаново.

"Сейчас делают дорогу на улице Гольдберговской. Людям уехать очень тяжело из района Новожаново, Октябрьское Депо и.т.д

Маршрутки ездят редко и они в ужасном состоянии. Сегодня в трамвае сказали, что с 13 июля от Новожаново вообще не будут ходить трамваи.

Пустите, пожалуйста, дополнительный транспорт и уменьшите интервал между маршрутками" - пишет автор прошения.

Напомним, для того, чтобы петиция была рассмотрена городским советом, она должна набрать не менеее 5 тысяч подписей за 90 дней.