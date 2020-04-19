Харьков накрыл смог страшнее киевского: официальные замеры

Сегодня в Харькове зафиксирован самый грязный воздух в Украине, даже по сравнению с Киевом.

Харьковчане жалуются на загрязненный воздух и неприятный запах гари в городе.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя фото дымки, нависающей над городом.

Пелена дыма отчетливо видна в разных районах Харькова.

Как следует из показателей уровня загрязненности воздуха на сайте Save EcoBot, практически во всех районах Харькова наблюдается ее повышенный уровень.

По данным сайта Save EcoBot, во всех районах города выявлен угрожающий уровень, который обозначен красным цветом.

Напомним, что в Киеве третий день люди жалуются на смог, запах гари и привкус химикатов во всех районах города.

В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.

Станции мониторинга установлены жителями города, независимыми проектами, организациями и органами местного самоуправления, такими как: Save Dnipro, Eco City, Air Pollution.