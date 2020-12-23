Харьковчанин через суд требует отменить постановление о продлении общенационального карантина до конца зимы

Окружной админсуд Киева получил иск жителя Харькова к Кабмину, который требует отменить постановление о продлении общенационального карантина до конца зимы и усилении ограничений с 8 по 24 января включительно. Сейчас суд решает, может ли открыть соответствующее производство, сообщили в пресс-службе ОАСК.

"По мнению харьковчанина, указанным постановлением Правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины на период карантина", - отметили в Окружном административном суде.

Также харьковчанин прислал заявление об обеспечении иска, в котором просит остановить действия соответствующего постановления правительства до решения дела по существу. Сейчас ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска и открытии производства по административному делу.