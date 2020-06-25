Харьковчанин-хакер продавал базы данных с ограниченным доступом

25 июня 2020 г. 18:11
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Киберполиция разоблачила 36-летнего жителя Харькова в продаже информации с ограниченным доступом.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленник размещал объявления о продаже баз данных предприятий и финансовых учреждений на хакерских форумах и тематических группах в мессенджерах. 

Стоимость баз данных в зависимости от объема информации составляла от 700 до 7500 долларов США.

Сбыт баз данных осуществлялся исключительно через оплату на анонимные криптовалютные кошельки и иностранные электронные платежные системы.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику, направили на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники полицейские получили доказательства мошеннической деятельности фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Досудебное расследование продолжается.

 

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