Харьковчане игнорируют переговоры по выкупу их недвижимости в черте строительства новой станции метро

В связи со строительством новой станции метро в Харькове городским советом проведена половина сделок по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных на территории будущего строительства метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская», информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, всего городскому совету необходимо будет выкупить 89 объектов у 145 физических и юридических лиц. 97% собственников дали согласие на проведение переговоров по выкупу, и 70% из них согласились с предложенной ценой. Уже проведена половина сделок на сумму более 40 млн грн.

Всего новое жилье уже нашли около 30 собственников.

Только четыре собственника отказались от проведения переговоров.

По словам Олега Дробота, в частности, один из них не выходил на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от Европейского банка реконструкции и развития. Этот же собственник, возможно, с целью личной выгоды, в конце прошлого года зарегистрировал на своем земельном участке еще один дом.

«Один из регистраторов Харьковской области провел действия сомнительного характера, в результате которых объект - частный жилой дом - изменил свою площадь, и вместо одного жилого дома на земельном участке появились два. Документов, подтверждающих новое строительство или реконструкцию, нет. На наш взгляд, здесь нарушена процедура регистрации и введения в эксплуатацию объектов», - сообщил Олег Дробот, отметив, что профильные структуры не смогли осмотреть этот дом, так как сам же собственник не дает на это согласие.

По словам директора департамента, личность зафиксировавшего сделку регистратора уже установлена.

Горсовет обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру, и сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

Если городская власть не придет к согласию по процедуре выкупа с этими четырьмя собственниками, то обратится в суд относительно принудительного выкупа, поскольку все это влияет на сроки начала строительства метро, отметил Олег Дробот.