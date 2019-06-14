Харьковчанин, из-за ревности жестоко избивший соперника, получил новый тюремный срок

14 июня 2019 г. 10:22
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31-летнего харьковчанина суд признал виновным в нанесении тяжких телесных повреждений товарищу (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и приговорили к наказанию в виде 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По данным следствия, осужденный длительное время жил в гражданском браке. В 2014 году после драки он попал в места лишения свободы. Его женщина не стала ждать освобождения любимого и начала отношения с его другом. 

Через год после освобождения - в феврале 2017 - мужчина встретил бывшую жену в компании друга. Из-за ревности он без всяких объяснений ударил ее в лицо. Испуганная женщина убежала. Тогда разъяренный ревнивец набросился на друга и жестоко избил его.

По данным экспертов, пострадавший получил тупую травму живота, разрыв почки и многочисленные внутренние гематомы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего мужчину удалось спасти.

Приговор суда не вступил в силу, сейчас идет время на апелляционное обжалование.

 

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