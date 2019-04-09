Харьковчанин избил двух подозрительных мужчин бейсбольной битой - СМИ

09 апреля 2019 г. 11:30
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В Харькове общественный активист напал на двух мужчин, которые якобы искали "закладки" с наркотиками рядом с его домом. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина 1972 года напал на двух граждан (мужчин 1980 и 1984 рождения) и избил их бейсбольной битой, а затем выстрелил в одного из мужчин из травматического пистолета. 

В результате нападения пострадавших были госпитализированы с ушибами, а у одного из мужчин непроникающей ранения грудной клетки. 

Нападавший объяснил правоохранителям, что причиной его действий стало то, что потерпевшие искали наркотические "закладки" рядом с его домом. 

Начато досудебное расследование по статье 296 УК Украины - "хулиганство". 

 

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