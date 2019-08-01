 

Харьковчанин, который из-за подруги лишил жизни мужчину, отправился за решетку

01 августа 2019 г. 10:00
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Суд признал виновным 33-летнего ранее неоднократно судимого мужчину в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, нанесении легких телесных повреждений, подделке и использовании поддельных документов и мошенничестве (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст . 125, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в ноябре 2016 возле станции метро «Холодная гора». Ночью мужчине позвонила подруга и рассказала о ее конфликте с двумя мужчинами, и что они якобы угрожают ей. Она попросила приехать и помочь разобраться с ними.

Как выяснилось, 26-летняя женщина с новыми знакомыми (двумя 27-летними мужчинами) выпивала в кафе. Когда молодые люди вышли на улицу покурить, сотрудники кафе заметили, что женщина начала шарить по карманам их верхней одежды, которая осталась в помещении. Мужчины вызвали полицию, а женщина позвонила знакомому.

Когда «защитник» приехал на такси к кафе, один из новых знакомых стоял у здания рядом с женщиной и держал ее за руку, чтобы она не убежала. Злоумышленник подошел к мужчине и даже не пытаясь разобраться в ситуации, несколько раз ударил его кулаком в лицо. Последний упал на землю. Затем женщина указала на другого мужчину. «Защитник» подошел к нему и тоже несколько раз ударил.

Увидев патрульную машину, которая подъехала к ним, злоумышленник скрылся.

Пострадавших забрала «скорая». Один из мужчин получил тяжелую травму головы. Он впал в кому и через месяц, так и не приходя в сознание, умер.

Кроме того, весной 2017 года, уже во время судебного рассмотрения дела, когда он был в статусе обвиняемого, злоумышленник нашел паспорт жителя Донецкой области. Он вклеил в него свою фотографию и пошел в салон проката велосипедов. Поскольку денег у него не было, он оставил вместо 5 тысяч гривен залога за транспортное средство поддельный паспорт. Велосипед злоумышленник так и не вернул.

За содеянное суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

 

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