Харьковчанин пойдет под суд за избиение 8-летнего ребенка

10 апреля 2020 г. 13:31
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34-летнего харьковчанина будут судить за избиение ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что в конце февраля 2020 ранее неоднократно судимый мужчина решил наказать 8-летнего сына своей сожительницы за непослушное поведение. 

Злоумышленник избил деревянной палкой ребенка по телу, чем причинил ему легкие телесные повреждения.

Факт избиения мальчика обнаружили работники школьного медпункта, к которому пострадавшего привела его обеспокоенная учительница - классный руководитель. 

Сотрудники школы и обратились в правоохранительные органы с соответствующим сообщением.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

 

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