Харьковчанин, который собирал для России сведения об оборонных заказах, получил тюремный срок за государственную измену

31 июля 2018 г. 13:18
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В Харькове суд признал виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну.

В дальнейшем информацию планировалось передать в Россию.

В поле зрения спецслужб мужчина попал в августе 2017 года.

Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Осужденный находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Орджнокикидзевском райсуде рассматривается дело 83-летнего харьковчанина Мехти Логунова, обвиняемого в государственной измене.

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