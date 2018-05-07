Харьковчанин обиделся на незнакомцев и "заминировал" кондитерскую фабрику

07 мая 2018 г. 11:44
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6 мая около 9.00 в полицию поступила информация о заминировании кондитерской фабрики в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу специалисты- взрывотехники осмотрели помещения фабрики общей площадью 1600 кв. метров.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

За ложное сообщение о заминировании фабрики харьковские правоохранители задержали 53-летнего харьковчанина.

Он пояснил, что, проходя мимо фабрики, поздоровался с незнакомцами, которые негативно отреагировали на его приветствие.

После чего мужчина решил позвонить в полицию.

По данному факту следователи Холодногорского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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