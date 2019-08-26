Харьковчанин обвинил полицейских в нападении на него: полиция проведет проверку (видео)

Харьковчанин обвиняет полицейских в неправомерных действиях в отношении него.

Как сообщил мужчина, опубликовав соответствующее видео в соцсетях, на улице Большая Гончаровская, когда он возвращался домой, к нему подошли трое полицейских и , не представившись, потребовали у него документы.

«Два часа назад как будто в 2007 год попал. Большая Гончаровская, Южный вокзал. Иду домой, и тут выскакивают 3 человека, фонарь в глаза, сходу требуют документы.

Не представились. Вежливо попросил их предъявить документы, на что услышал в ответ: «Ты что, «пи**р, ох**», - написал харьковчанин.

Затем, по словам мужчины, двое из полицейских схватили его, третий хотел его обыскивать. Однако друг парня в это время вызвал полицию.

«Я стал кричать привлекать внимание прохожих, испугавшись, что они хотят мне что-то подкинуть. Подошел народ, и они меня сразу отпустили, я достал телефон начал снимать их, один из них подошел, отобрал мой телефон и выкинул его, телефон разбил!», - рассказал мужчина.

При этом, как видно на записи, полицейский обратился к нему со словами:"Что ты снимаешь, лох? Провоцируешь?"

После этого молодые люди сели в полицейскую машину и уехали.

«Скорее всего, хотели устроить «шмон» и подкинуть наркотики, чтоб вымогать деньги», - предположил харьковчанин и добавил, что намерен по данному инциденту обратиться в прокуратуру.

В полиции прокомментировали инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту будет назначена служебная проверка.