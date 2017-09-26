Харьковчанин Олег Зимников завоевал первое «золото» на «Играх непокоренных»

Он победил в беге на дистанции 1500 метров, передает сайт ХОГА.

По информации руководителя Регионального медиа-центра Минобороны Дмитрия Горбунова, 29-летний Олег Зимников служил в 92 ОМБР. В 2014 году получил контузию в боях под Иловайском и долго лечился.

Сейчас Олег - курсант 3-го курса Военного института танковых войск НТУ «ХПИ».

Спортом Олег занимается с детства, бегать не прекращал даже на передовой. Готовясь к «Играм непокоренных», участник АТО ежедневно пробегал до 20 км.

Сейчас у сборной Украины, кроме «золота» Олега, есть еще «серебро» в беге на дистанции 400 метров и «бронза» в толкании ядра.

«Игры непокоренных» (Invictus Games) - международные соревнования для военнослужащих и ветеранов с инвалидностью. В этом году Украина принимает участие в «Играх» впервые. Соревнования начались 24 сентября и продлятся до 30-го.