 

Харьковчанин организовал дома нелегальную телефонную станцию

10 октября 2019 г. 8:46
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Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 37-летнему харьковчанину за вмешательство в работу сетей электросвязи (ч.1 ст. 361 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в феврале 2019 года, мужчина с целью заработка использовал в своем доме  электронно-вычислительную технику, настроенную для изменения маршрутизации входящего международного телефонного трафика и вмешивался в работу одного из телефонных операторов страны. 

Подозреваемый с помощью вышеуказанного оборудования, которое нарушало маршрутизацию данных в сетях электросвязи, направлял международный телефонный трафик, который поступал на его телефоны, в сеть украинского телефонного оператора. 

Действия мужчины квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК Украины, то есть несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи, что привело к искажению процесса обработки информации. 

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

 

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