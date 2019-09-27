 

Харьковчанин отдал мошеннику более 48 000 долларов

27 сентября 2019 г. 11:23
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26 сентября около 1:14 в полицию обратился  46-летний харьковчанин, житель Киевского района города. Мужчина рассказал о том, что неизвестные путем обмана завладели его средствами в размере 48 230 долларов США.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Потерпевший рассказал, что 25 сентября около 23:00 ему позвонили неизвестные и сообщили, что его сын попал в ДТП и находится в больнице, а для "решения вопроса" нужны деньги.

Через некоторое время в дом 46-летнего мужчины приехал неизвестный и забрал деньги. 

Позже заявитель с женой поехали в больницу, однако сына там не нашли. Они позвонили ему на мобильный телефон. Выяснилось, что их сын находится дома, и с ним все хорошо.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 

 

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