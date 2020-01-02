Подозреваемый в изнасиловании 12-летней падчерицы харьковчанин будет ждать суда за решеткой

Коминтерновский районный суд Харькова избрал 37-летнему харьковчанину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал глава местной прокуратуры Алексей Лесенко, установлено, что в течение последних двух лет ранее не судимый отчим, пользуясь отсутствием дома матери ребенка, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней падчерицы. Каждый раз злоумышленник угрожал девочке применением физического насилия к ней, ее матери и младшему брату.

В начале сентября 2019 после очередного случая насилия перепуганная девочка сообщила своему классному руководителю о её изнасиловании отчимом.

Мужчина своей вины в совершении преступлений не признал.

Как сообщили в прокуратуре, сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

После проведения необходимых следственных действий обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 4 ст. 152 УК Украины будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.