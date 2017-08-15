Харьковчанин предлагает коммунальщикам указывать в квитанциях обязательный платеж для получателей субсидии

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте городского совета. В ней харьковчанин Сергей Молянов просит обязать коммунальщиков указывать суммы обязательных платежей в счетах за квартиру для получающих субсидии. В течение суток с момента регистрации петиции, она собрала 13 голосов.

"Обязать все коммунальные службы писать в счетах за квартиру сумму обязательного платежа для тех, кто получает субсидии. Чтобы не повторялись случаи как с теплосетью, когда у многих возникли долги из-за того, что субсидия приходила как переплата и люди не платили, а потом тысячные долги в счетах пришли. Поэтому каждый должен знать свой обязательный платеж", - сказано в тексте петиции.

Для того, чтобы обращение было рассмотрено городским головой инициатива должна набрать 5 тысяч подписей в течение 90 дней.