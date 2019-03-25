Харьковчанин предлагает расширить проезжую часть по улице Академика Павлова - петиция

25 марта 2019 г. 13:13
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Харьковчанин предлагает расширить проезжую часть по улице Академика Павлова до трех полос в каждом направлении движения.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«В соответствии с Генеральным планом развития Харькова и в связи с катастрофической перегруженностью главной транспортной магистрали Салтовского жилмассива - улицы Академика Павлова прошу руководство города рассмотреть возможность проведения работ по расширению указанной улицы с существующих двух полос в каждом направлении движения до трех полос по каждой стороне движения транспорта – от Московский проспекта до улицы Героев труда.

По мнению автора петиции, для проведения указанных работ существует техническая возможность по четной стороне нумерации зданий по указанной улице, с сохранением трамвайного сообщения по ней. 

Сбор подписей под петицией стартовал 21 марта.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

 

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