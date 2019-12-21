Харьковчанин предлагает создать перехватывающие парковки на въезде в город - петиция

Харьковчанин предлагает городским властям создать перехватывающие парковки на въезде в город.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

"В Харькове расчет автомобилизация, и существующая инфраструктура не справляется с нагрузкой", - отмечает автор петиции.

В связи с этим харьковчанин предлагает создать около конечных станций метро, таких как Холодная гора, Индустриальная, Героев труда и прочие, перехватывающие паркинги.

"Чтобы люди, которые едут из периферии на работу в город, могли оставить свои машины и спокойно ехать на метро до работы",- аргументирует свою инициативу харьковчанин.

По мнению автора инициативы, это существенно снизит количество машин в городе и увеличит спрос на общественный транспорт, что приведет к более благоприятным условиям для жителей города, снизит загрязнение воздуха и будет стимулировать улучшения в городском транспорте.

На данный момент петицию поддержали несколько десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5 тысяч подписей в течение 90 дней.

Сбор подписей стартовал 17 декабря.