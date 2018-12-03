Харьковчанин предлагает установить эскалаторы возле "Каскада" в парке Шевченко - петиция

Харьковчане предлагают городским чиновникам модернизировать большую лестницу возле фонтана в парке Шевченко, известного харьковчанам как «Каскад».

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Как известно, на «каскаде» 100 ступенек (по крайней мере, было), - пишет автор петиции.

По его мнению, это очень много для пожилых людей, и им тяжело преодолевать такой подъем по лестнице.

В связи с этим харьковчанин предлагает установить застекленные эскалаторы с обеих сторон, которые будут работать круглый год, в том числе и зимой.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 3 декабря.

На данный момент инициативу пока никто не поддержал.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Напомним, сейчас в Харькове продолжается реконструкция сада Шевченко, в ходе которой обновляют и фонтан «Каскад».