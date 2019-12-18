Харьковчанин предлагает установить светофор на аварийном перекрестке в центре города - петиция

18 декабря 2019 г. 11:42
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Харьковчанин просит городские власти об установке светофора на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Рождественской (бывшая улица Энгельса).

Соответствующая петиция об  этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Это оживленный перекресток и там случалось не одно ДТП, последнее - 15 декабря 2019. Также существует риск для пешеходов из-за водителей-лихачей», - пишет автор петиции.

По мнению харьковчанина, установка светофора на данном перекрестке позволит обезопасить пешеходов и сделать более организованным движение транспортных средств.

Сбор подписей под петицией стартовал накануне, 17 декабря.

Если петиция наберет 5 тысяч подписей за 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

 

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