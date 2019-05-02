Харьковчанин предлагает заасфальтировать спуск Жилярди - петиция

Харьковчане предлагают городским чиновникам заменить брусчатку, которой вымощена часть дороги на улице Жилярди, на асфальт.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, в результате езды по брусчатке разбивается ходовая автомобилей, а во время дождей или в зимнее время - значительно увеличивается тормозной путь.

Из-за этого на спуске часто происходят ДТП, считает харьковчанин, предлагая сменить на данном участке дороги покрытие из брусчатки на асфальт.

Если данная петиция наберет в течение 90 дней не менее 5000 подписей, то ее рассмотрят в горсовете.