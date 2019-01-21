Харьковчанин предложил горсовету навести порядок с маршрутками - петиция

Навести порядок с городскими маршрутками предлагает харьковчанин городским чиновникам.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции предлагает сделать на остановках (хотя бы на основных) информационные таблички, в которых будет указан маршрут, интервал движения (хотя бы примерный) и время начала и конца движения маршрута.

Также харьковчанин просит горсовет довести до сведения пассажиров, куда можно обращаться с жалобами на того или иного перевозчика в случае необходимости.

Кроме того, автор петиции просит привести в порядок маршрутные такси, а с их водителями провести разъяснительную работу об их поведении и общении с пассажирами во время работы.

«Надоело стоять на остановке с надеждой на то, что за тобой кто-то приедет... или, если приедет, то довезет тебя до пункта назначения.

Ты никогда не уверен в том, что транспорт ходит или посчитает целесообразным остановиться ради одного пассажира, или пассажира преклонного возраста. Ты не уверен, что тебе не нагрубят, или что ты не порвешь свою одежду внутри маршрутки», - пожаловался харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 21 января.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.