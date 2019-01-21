Харьковчанин предложил горсовету навести порядок с маршрутками - петиция

21 января 2019 г. 13:40
1 просмотр

Навести порядок с городскими маршрутками предлагает харьковчанин городским чиновникам.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции предлагает сделать на остановках (хотя бы на основных) информационные таблички, в которых будет указан маршрут, интервал движения (хотя бы примерный) и время начала и конца движения маршрута. 

Также харьковчанин просит горсовет довести до сведения пассажиров, куда можно обращаться с жалобами на того или иного перевозчика в случае необходимости. 

Кроме того, автор петиции просит привести в порядок маршрутные такси, а с их водителями провести разъяснительную работу об их поведении и общении с пассажирами во время работы. 

«Надоело стоять на остановке с надеждой на то, что за тобой кто-то приедет... или, если приедет, то довезет тебя до пункта назначения. 
Ты никогда не уверен в том, что транспорт ходит или посчитает целесообразным остановиться ради одного пассажира, или пассажира преклонного возраста. Ты не уверен, что тебе не нагрубят, или что ты не порвешь свою одежду внутри маршрутки», - пожаловался харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 21 января.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.