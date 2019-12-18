Харьковчанин предложил построить пешеходный мост через реку возле рынка - петиция

Харьковчанин предлагает городским властям запроектировать и построить пешеходный мост через реку Лопань в районе Центрального рынка.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

По мнению автора петиции, это позволит улучшить пешеходную инфраструктуру данного района.

Как пишет харьковчанин, пешеходный поток на Рогатинском мосту и по проезду Рогатинскому очень большой, а тротуары узкие.

«Возле Роста вообще невозможно разминуться», - жалуется он.

По мнению автора инициативы, если мост будет построен, то Харькове появится новая пешеходная зона.

«Благодаря этому мосту можно будет быстро и удобно напрямую (а не петляя по переулкам и не делая большой крюк) пройти по улице Ботанической от сада Шевченко к Центральному рынку, улице Полтавский шлях и Южному вокзалу. Это будет удобно как горожанам так и туристам», - считает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 17 декабря.

На данный момент ее подписали всего несколько человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.