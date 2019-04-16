Харьковчанин придумал, как ликвидировать автопробки на проспекте Гагарина

Харьковчанин предложил городским чиновникам способ, как ликвидировать ежедневные автомобильные пробки в районе 13-й городской больницы на проспекте Гагарина.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Как пишет автор петиции, в настоящее время светофор на данном участке дороги работает в таком режиме: 25 секунд для машин, 20 секунд для пешеходов.

По его мнению, данный светофор совсем не востребован пешеходами, поэтому харьковчанин предлагает перевести его в ручной режим, оборудовав его кнопкой.

«Этим мы уберём постоянные заторы в час пик на этом месте», - считает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 16 апреля.

На данный момент ее поддержали 10 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.