Харьковчанин продает пост ГАИ

Харьковский бизнесмен продает необычную недвижимость - бывший пост ГАИ на Московском проспекте 320 - на трассе, ведущей на Чугуев. Однако это не означает, что на выезде из города не дежурят правоохранители - просто они расположились в палатке и вагончике неподалеку. На пост не заходят, потому что это частная собственность, но работу выполняют - говорит Карина Курбанова, инспектор патрульной полиции.

Карина Курбанова, инспектор патрульной полиции:

На даній проїзджій частині знаходиться екіпаж патрульної поліції, який несе там службу цілодобово і стежить за безпекою дорожнього руху. Цей напрям є стратегічним, так як це виїзд з міста і часто правопорушники можуть здійснювати рух по цій дорозі. З приводу поста, який там знаходиться, то він не належить патрульній поліції і ніякого відношення до нього ми не маємо. Поліцейські знаходяться на краю проїзджої частини і на майданчику поряд.

Представитель владельца, Ярослав Попов объясняет - пост выкупил у обанкротившейся компании, которая, по его словам, называлась "Трансэкспедиция". В свое время владелец сдавал его в аренду ГАИ, но потом цену правоохранители признали слишком высокой и теперь здание продается.

Ярослав Попов, представитель владельца:

Право собственности перешло к человеку, которого я представляю, там находились сотрудники ГАИ и был заключен договор аренды на это помещение, и около 5 лет они оплачивали и находились там. Потом, по неизвестной причине, перестали платить, я связываю это с тем, что поменялось руководство. Я их раньше пускал, когда было зимой холодно, они у меня там сидели.

ГАИ перестало платить аренду еще до реформы МВД и создания Нацполиции, поэтому сказать что-то точно об этом в пресс-службе ведомства не могут. Однако говорят, что здание им не сильно и нужно. Владелец же просит за него минимум полмиллиона гривен, а пока желающих нет, продает его под размещение рекламы.