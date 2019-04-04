Харьковчанин продает пост ГАИ

04 апреля 2019 г. 18:13
Автор: Андрей Несмиян
162 просмотра

Харьковский бизнесмен продает необычную недвижимость - бывший пост ГАИ на Московском проспекте 320 - на трассе, ведущей на Чугуев. Однако это не означает, что на выезде из города не дежурят правоохранители - просто они расположились в палатке и вагончике неподалеку. На пост не заходят, потому что это частная собственность, но работу выполняют - говорит Карина Курбанова, инспектор патрульной полиции.

Карина Курбанова, инспектор патрульной полиции:

На даній проїзджій частині знаходиться екіпаж патрульної поліції, який несе там службу цілодобово і стежить за безпекою дорожнього руху. Цей напрям є стратегічним, так як це виїзд з міста і часто правопорушники можуть здійснювати рух по цій дорозі. З приводу поста, який там знаходиться, то він не належить патрульній поліції і ніякого відношення до нього ми не маємо. Поліцейські знаходяться на краю проїзджої частини і на майданчику поряд.

Представитель владельца, Ярослав Попов объясняет - пост выкупил у обанкротившейся компании, которая, по его словам, называлась "Трансэкспедиция". В свое время владелец сдавал его в аренду ГАИ, но потом цену правоохранители признали слишком высокой и теперь здание продается.

Ярослав Попов, представитель владельца:

Право собственности перешло к человеку, которого я представляю, там находились сотрудники ГАИ и был заключен договор аренды на это помещение, и около 5 лет они оплачивали и находились там. Потом, по неизвестной причине, перестали платить, я связываю это с тем, что поменялось руководство. Я их раньше пускал, когда было зимой холодно, они у меня там сидели.

ГАИ перестало платить аренду еще до реформы МВД и создания Нацполиции, поэтому сказать что-то точно об этом в пресс-службе ведомства не могут. Однако говорят, что здание им не сильно и нужно. Владелец же просит за него минимум полмиллиона гривен, а пока желающих нет, продает его под размещение рекламы. 

Видео: 

Харьковчанин продает пост ГАИ - 04.04.219

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.