Харьковчанин просит горсовет вернуть трамвайные маршруты

04 ноября 2017 г. 15:48
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Харьковчанин  Петр Левин просит горсовет  вернуть трамвайные маршруты №22 (602 м/р-н - Салтовское шоссе - ст. метро "Киевская" - Парк им. Горького)  и  №8-Г (Гидропарк - ст. метро "Киевская" - Салтовское шоссе - 602 м/р-н).

Соответствующая петиция зарегистрирована накануне на сайте городского совета.

Автор петиции жалуется, что «очень не удобно и долго добираться до парка им. Горького 26 трамваем (особенно зимой, т.к. во многих трамваях не работает отопление), а на метро и троллейбусе – дорого», а также, что «добираться на Журавлёвку с Салтовки трамваем №26 очень долго и неудобно, а маршруткой – дорого».

Также автор петиции просит сделать новый троллейбусный маршрут (ул. Н. Ужвий - ул. Гвардейцев Широнинцев - просп. Юбилейный - 601 м/р-н), соединяющий 602 микрорайон и Северную Салтовку, чтобы не ездить с пересадками.

Петицию пока никто не подписал. Чтобы петицию рассмотрел горсовет, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

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