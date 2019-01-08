Харьковчанин просит светофор на салтовском перекрестке - петиция

Харьковчанин просит чиновников горсовета сделать остановку на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Юбилейного проспекта или перенести существующую.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, при движении транспорта в сторону метро Академика Барабашова остановка должна быть за перекрестком, чтобы транспорт с обеих улиц останавливался на ней.

«Людям приходится следить за двумя остановками одновременно и бежать через перекресток при подъезде транспорта, создавая аварийные ситуации, опасные для жизни человека»,- жалуется авто петиции и отмечает, что при движении транспорта с Северной Салтовки на 602 микрорайон и обратно остановки вообще дублируются.

«Для чего там две ненужные остановки? Когда везде делают их за перекрестком», - недоумевает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 8 января.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.