Харьковчанин просит установить светофор для пешеходов на опасном перекрестке - петиция

Харьковчанин просит горсовет установить пешеходные светофоры на перекрестке улиц Садовопарковой и Героев Сталинграда.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу установить светофоры для пешеходов на перекрестке ул. Садовопарковой и Героев Сталинграда», - пишет автор петиции.

Мужчина отмечает, что обе дороги на данном участке четырехполосные, и через них предусмотрен пешеходный переход, однако в отсутствии светофора переходить эти улицы опасно.

Сбор подписей под петицией стартовал 2 октября.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.