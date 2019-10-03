 

Харьковчанин просит установить светофор для пешеходов на опасном перекрестке - петиция

03 октября 2019 г. 12:10
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Харьковчанин просит горсовет установить пешеходные светофоры на перекрестке улиц  Садовопарковой и Героев Сталинграда.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу установить светофоры для пешеходов на перекрестке ул. Садовопарковой и Героев Сталинграда», - пишет автор петиции.

Мужчина отмечает, что обе дороги на данном участке  четырехполосные, и через них предусмотрен пешеходный переход, однако в отсутствии светофора переходить эти улицы опасно.

Сбор подписей под петицией стартовал 2 октября.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

 

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