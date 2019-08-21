Харьковчанин "заминировал" многоэтажку: мужчину отвезли в больницу

Правоохранители установили злоумышленника, который «заминировал» многоэтажку в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 августа около 6:45 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что у дома на улице Дружбы Народов он увидел гражданина, который утверждает, что один из этажей здания заминирован, а взрывчатка якобы находится в черном пакете.

На место происшествия прибыли полицейские, специалисты взрывотехнического управления и медики.

В ходе тщательного обследования многоэтажки и прилегающей территории подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 29-летний харьковчанин.

В отделе полиции, куда его доставили, он давал устные пояснения, которые не имели логического содержания.

Полицейские заподозрили, что задержанный имеет явные признаки психического расстройства.

В связи с этим его доставили в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.