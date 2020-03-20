Харьковчанин угнал автомобиль у дедушки своей экс-возлюбленной

Правоохранители разыскали автомобиль, угнанный накануне у жителя Харьковского района области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 марта около 00:20 в полицию с заявлением о пропаже автомобиля «Hyundai Accent» обратился 66-летний житель Мерефы.

Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль с территории двора многоэтажного дома. Во время беседы пенсионер вспомнил, что несколько месяцев назад бывший сожитель его внучки украл у него запасные ключи, но в полицию потерпевший по данному поводу не обращался.

В течение часа полицейские разыскали похищенный автомобиль и установили личность похитителя. Им оказался 22-летний харьковчанин.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, на правонарушителя составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Затем злоумышленника доставили в отдел полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.