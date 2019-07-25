Харьковчанин вербовал женщин для занятий проституцией в Китае

В Харькове СБУ блокировала деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова подыскивал женщин, которые находились в сложном материальном положении и предлагал им высокооплачиваемую работу за границей якобы в «сфере предоставления услуг».

Разоблачение злоумышленника происходило совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что 24-летний мужчина вместе с неустановленным лицом подыскал на территории Харькова 25 и 27-летних женщин. Используя уязвимое состояние девушек из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин завербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной Республики.

17 июля мужчина встретился с женщинами в кафе, провел вербовочную беседу и договорился о месте и времени их выезда.

Задержали злоумышленника 24 июля на территории харьковского железнодорожного вокзала, когда тот пытался посадить женщин на поезд «Харьков-Киев». Из столицы мужчина планировал направить их за границу самолетом.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного злоумышленника меры пресечения. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают преступные связи фигуранта и других пострадавших от его противоправной деятельности.