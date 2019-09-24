Харьковчанин за попытку двойного убийства братьев отправился за решетку

Приговором Фрунзенского райсуда 34-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве несовершеннолетнего парня и покушении на убийство его старшего брата, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в 2016 году в Рождественскую ночь потерпевшие братья отмечали Сочельник, после застолья они решили прогуляться по ночному городу. На улице молодые люди встретили незнакомца на велосипеде. Мужчина также был пьян.

Молодые люди продолжили прогулку уже втроем. В ходе разговора между членами нетрезвой компании внезапно возник конфликт. Неожиданно для братьев новый знакомый выхватил из кармана нож и вонзил его в грудь 17-летнему парню. От удара в сердце юноша скончался на месте.

Также злоумышленник поступил и со вторым братом, однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшему удалось спасти.

После кровавой расправы убийца пытался скрыться с места преступления на велосипеде, однако его менее чем через час после содеянного задержали правоохранители.

Суд назначил мужчине наказание по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины в виде 14 лет лишения свободы.