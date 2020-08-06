Харьковчанина будут судить за ДТП, в котором погиб 17-летний подросток

06 августа 2020 г. 9:55
208 просмотров

Харьковские следователи закончили досудебное расследование по факту смертельной аварии, которая произошла 7 апреля 2020 в Волчанском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В тот день около 20:20 на автодороге "Харьков-Волчанск" 34-летний харьковчанин, управляя автомобилем ВАЗ-21111, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. 

Вследствие ДТП 17-летний житель Волчанского района, который был пассажиром автомобиля, погиб на месте. В аварии также пострадали еще два пассажира: 20-летний мужчина и 19-летняя девушка. С телесными повреждениями разной степени тяжести они были доставлены в больницу.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что водитель автомобиля находился за рулем навеселе, к тому же он не имел водительского удостоверения. 

30 июля 2020 мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.                          

31 июля подозреваемому был вручен обвинительный акт, который уже направили в суд для рассмотрения по существу. 

Арестованному грозит тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53