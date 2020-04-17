Харьковчанина будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего харьковчанина по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, установлено, что в течение последних двух лет злоумышленник, пользуясь отсутствием дома матери ребенка, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней падчерицы.

Каждый раз отчим угрожал ребенку применением физического насилия к ней, матери и младшему брату.

В начале сентября 2019 перепуганная девушка после очередных насильственных действий со стороны отчима сообщила своему классному руководителю об этом.

В инкриминируемых преступлениях мужчина своей вины не признал.

Во время проведения подготовительного судебного заседания коллегия судей Коминтерновского районного суда Харькова продолжила срок применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По максимальной санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.