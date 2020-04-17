Харьковчанина будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы

17 апреля 2020 г. 10:50
1 просмотр

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего харьковчанина по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, установлено, что в течение последних двух лет злоумышленник, пользуясь отсутствием дома матери ребенка, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней падчерицы. 

Каждый раз отчим угрожал ребенку применением физического насилия к ней, матери и младшему брату.

В начале сентября 2019 перепуганная девушка после очередных насильственных действий со стороны отчима сообщила своему классному руководителю об этом. 

В инкриминируемых преступлениях мужчина своей вины не признал. 

Во время проведения подготовительного судебного заседания коллегия судей Коминтерновского районного суда Харькова продолжила срок применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 

По максимальной санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.