Харьковчанина избили и ограбили в электричке: подозреваемый задержан

24 декабря 2020 г. 11:35
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На Харьковщине полиция задержала мужчину за совершение разбойного нападения минувшим летом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в начале июля 2020 года, 27-летний мужчина возвращался с работы на ночной электричке из города Изюма в Харьков, когда в тамбуре на него напал один из пассажиров. 

Злоумышленник избил мужчину палкой, в результате чего потерпевший потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что у него отобрали барсетку, в которой были деньги в сумме 1300 гривен и документы. 

В Харькове пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

В течение нескольких месяцев оперативники собирали доказательную базу и впоследствии установили личность злоумышленника. Как выяснилось, грабителем оказался 29-летний житель области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Пострадавший опознал нападавшего.  

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении разбоя и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

 

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