Харьковчанина, который грабил доверчивых знакомых, отправили за решетку

16 апреля 2019 г. 11:20
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В Харькове суд отправил за решетку 22-летнего харьковчанина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, приговором Фрунзенского районного суда Харькова его признали виновным в мошенничестве и грабежах (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Как установлено, злоумышленник заводил новые знакомства, «втирался» к жертвам в доверие, а потом грабил.

Так, в апреле прошлого года возле одного из супермаркетов он познакомился с молодым человеком. Молодые люди решили это отметить и выпить вместе. Для этого они приобрели бутылку виски. Чтобы развлечься - включили музыку на телефоне. 

Увидев, что у нового знакомого мобильный, который можно выгодно продать, злоумышленник улучил подходящий момент и попросил воспользоваться телефоном нового товарища. Тот без всяких сомнений дал мобильный, а сам отошел по делу на несколько минут. 

В это время мошенник сбежал вместе с телефоном. В тот же вечер злоумышленник заложил похищенный мобильный в ломбард.

Через три дня жертвой злоумышленника стала девушка, с которой он познакомился в кафе. В компании друзей они развлекались всю ночь. 

Все время злоумышленник пристально следил за тем, куда новая подруга прячет бумажник и телефон. Наутро он предложил провести девушку. 

Уже в подъезде дома он силой вырвал из рук спутницы сумку с деньгами, мобильным и документами и скрылся.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

 

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