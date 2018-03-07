Харьковчанина, который подделывал банковские карты и снимал с них деньги, будут судить

07 марта 2018 г. 10:27
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Прокуратура направил в суд  обвинительный акт по 30-летнего харьковчанину, которого подозревают в подделке платежных карточек одного из банков и кражах денег из банкоматов (ч.ч. 1,2 ст. 200 , ч.ч. 1,2 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, досудебным расследованием установлено, что мужчина самостоятельно изготовил устройства для считывания информации с магнитной ленты банковских карт. Он установил их на входной двери двух отделений банка, где клиенты с помощью своей карты могли зайти в помещение в нерабочее время или выходные дни.

Клиенты, которые пользовались банкоматом в нерабочее время, открывали электронный замок на двери своей банковской карточкой.

В этот момент считывались все данные, которые злоумышленник использовал, чтобы изготовить дубликат карты.

 Кроме того, злоумышленники установил в помещении скрытую камеру, которая фиксировала набор пин-кода.

 Дубликаты карточек мужчина изготавливал с помощью специального программного обеспечения и "чистых" карточек с магнитными лентами, которые покупал через интернет.

Чтобы не выдать себя, подозреваемый снимал наличные небольшими суммами (по 1-2 тысячи гривен), в различных банкоматах.

 Когда владельцы карт заметили, что с их счетов начали исчезать деньги, они обратились в банк, а сотрудники банка - в полицию.

 В ходе следствия установлено 10 эпизодов преступлений. В течение октября-декабря 2017 года с карточек было снято около 30 тысяч гривен.

 Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

 

 

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