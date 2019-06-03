Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, отправили за решетку

Суд отправил за решетку харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновным 36-летнего харьковчанина в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозах убийством своему товарищу (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 129 УК Украины).

Как было установлено, в августе 2017 года товарищи совместно употребляли алкоголь дома у злоумышленника, где у них возник конфликт на бытовой почве.

Хозяин дома решил доказать свое превосходство. Он закрыл дверь на ключ, взял нож и, подойдя к гостю, ударил его в спину. Затем, размахивая ножом, начал угрожать товарищу убийством и заставлять его выпрыгнуть из окна 4-го этажа.

31-летнему гостю ничего не оставалось, как выполнить эти требования. Мужчина выпрыгнул и получил тяжелые травмы - многочисленные переломы и разрывы внутренних органов.

Потерпевший остался парализованным и теперь нуждается в постоянном постороннем уходе.

Суд приговорил харьковчанина к 7 годам лишения свободы.