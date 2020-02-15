Харьковчанина на вертолете доставили в киевский Институт сердца

15 февраля 2020 г. 16:04
1459 просмотров

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, в Киев его было решено доставить, потому что местные врачи не могли помочь мужчине с тяжелой формой вирусной пневмонии. На вертолетной площадке пациента встречал знаменитый кардиохирург Борис Тодуров с реаниматологами. Пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило поддержать работу сердца и легких.

"Слава Богу, что в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-два часа - доставить пациента из Харькова в Киев, где он получит квалифицированную помощь", - поблагодарил спасателей Борис Тодуров. 

"Слава Богу, что в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-два часа - доставить пациента из Харькова в Киев, где он получит квалифицированную помощь", - отметил Борис Тодуров.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.