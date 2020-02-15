Харьковчанина на вертолете доставили в киевский Институт сердца

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, в Киев его было решено доставить, потому что местные врачи не могли помочь мужчине с тяжелой формой вирусной пневмонии. На вертолетной площадке пациента встречал знаменитый кардиохирург Борис Тодуров с реаниматологами. Пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило поддержать работу сердца и легких.

"Слава Богу, что в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-два часа - доставить пациента из Харькова в Киев, где он получит квалифицированную помощь", - поблагодарил спасателей Борис Тодуров.