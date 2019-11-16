40-летнего харьковчанина ограбили на 13 тысяч гривен

16 ноября 2019 г. 10:29
2 просмотра

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в Основянском районе Харькова ограбили харьковчанина на сумму  13000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 40-летний мужчина. 

Он рассказал, что после совместного распития алкоголя двое малознакомых мужчин завладели его мобильным телефоном и кредитной карточкой, с которой в дальнейшем сняли деньги в размере 7000 гривен.

По подозрению в совершении данного грабежа полицейские задержали двух мужчин, 30 и 31 года.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.