40-летнего харьковчанина ограбили на 13 тысяч гривен

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в Основянском районе Харькова ограбили харьковчанина на сумму 13000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 40-летний мужчина.

Он рассказал, что после совместного распития алкоголя двое малознакомых мужчин завладели его мобильным телефоном и кредитной карточкой, с которой в дальнейшем сняли деньги в размере 7000 гривен.

По подозрению в совершении данного грабежа полицейские задержали двух мужчин, 30 и 31 года.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.