40-летнего харьковчанина ограбили на 13 тысяч гривен

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в Основянском районе Харькова ограбили харьковчанина на сумму 13000 гривен.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 40-летний мужчина.
Он рассказал, что после совместного распития алкоголя двое малознакомых мужчин завладели его мобильным телефоном и кредитной карточкой, с которой в дальнейшем сняли деньги в размере 7000 гривен.
По подозрению в совершении данного грабежа полицейские задержали двух мужчин, 30 и 31 года.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.