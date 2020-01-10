Харьковчанина разоблачили в наркоторговле

10 января 2020 г. 11:50
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В Основянском районе города правоохранители разоблачили 25-летнего харьковчанина в торговле запрещенными наркотическими веществами. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации следствия, на счету мужчины более 40 фактов преступной деятельности.

У злоумышленника полицейские изъяли 60 свертков с кристаллическим веществом, которое, по заключению эксперта, является особо опасным психотропным средством PVP.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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